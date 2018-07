Sem Montillo, Thiago Ribeiro será improvisado no Santos

SANTOS - O resultado do exame médico do meia Montillo acusou um edema na panturrilha esquerda e obrigou o técnico Oswaldo de Oliveira a improvisar no treino do Santos desta segunda-feira. Sem o argentino, o treinador decidiu recuar o atacante Thiago Ribeiro para o meio de campo. E é essa função que o jogador deverá cumprir no jogo diante do Audax, nesta terça-feira, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Com o recuo de Thiago Ribeiro ao meio de campo, uma vaga foi aberta no ataque. Para ocupá-la, mais uma improvisação. Oswaldo de Oliveira adiantou o lateral Cicinho para atuar como ponta direita, com Geuvânio indo para o lado esquerdo e Gabriel pelo meio. Desta forma, Bruno Peres ganhou mais uma chance de mostrar seu futebol na lateral direita.

Estas mudanças não são as únicas do Santos em relação ao time que derrotou o XV de Piracicaba no sábado, por 1 a 0. No breve treino tático e técnico comandado por Oswaldo nesta segunda, outros dois jogadores ganharam a condição de titulares: o lateral Mena e o volante Alan Santos.

Titular no ano passado, Mena volta ao lado esquerdo do time depois de readquirir a melhor forma física. Ele havia sido substituído por Emerson na rodada de estreia. Já Alan Santos ganhou a posição do contundido Arouca, que sofreu uma pancada no tornozelo e deverá ser poupado nesta terça.

De resto, o Santos entrará em campo com os mesmos nomes que enfrentaram o XV de Piracicaba. Oswaldo de Oliveira deve escalar o time com: Aranha; Bruno Peres, Gustavo Henrique, Jubal e Mena; Alan Santos, Leandrinho e Thiago Ribeiro; Cicinho, Gabriel e Geuvânio.