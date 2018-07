Sem mudanças, Mancini confirma time do Cruzeiro Empolgado com a vitória por 3 a 0 sobre o Tupi, o técnico Vágner Mancini decidiu manter o mesmo time para o jogo do Cruzeiro contra o Nacional, na quinta-feira, em Divinópolis, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Mineiro.