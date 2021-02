No 1º ranking da Fifa de seleções, Brasil é terceiro colocado, França aparece em 2º e Bélgica lidera

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a primeira atualização de seu ranking em 2021. Em um começo de ano com poucos jogos de seleções e depois de um 2020 em que a pandemia do novo coronavírus afetou o futebol em todo o mundo, a Bélgica mantém sua hegemonia na lista da entidade - é a líder com 1.780 pontos.

Sem mudanças nos primeiros lugares em relação à última relação, a atual campeã mundial França continua na segunda colocação, com 1.755 pontos. A seleção brasileira de Tite e Neymar, com 1.743, figura na terceira posição, onde esteve em todo ano passado e mesmo após as partidas iniciais das Eliminatórias da Copa do Catar. A Inglaterra aparece em quarto, seguido de Portugal, de Cristiano Ronaldo.

Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália completam a relação dos dez primeiros colocados. A primeira alteração na lista aconteceu apenas na 33.ª posição, assumida pelo Marrocos. O país africano ultrapassou de uma vez só as seleções da Eslováquia, Paraguai e Nigéria.

De acordo com a Fifa, apenas 43 partidas entre seleções ocorreram desde dezembro de 2020 até o começo de fevereiro desde ano. Foram 32 jogos por um torneio na África e 11 amistosos. A próxima atualização do ranking, que contará com os confrontos da Data Fifa de março, será divulgada em 8 de abril. As seleções se preparam para retomar as competições eliminatórias e seus torneios regionais, como Eurocopa.

Confira o ranking da Fifa

1.º - Bélgica - 1.780 pontos

2.º - Franca - 1.755

3.º - Brasil - 1.743

4.º - Inglaterra - 1.670

5.º - Portugal - 1.662

6.º - Espanha - 1.645

7.º - Argentina - 1.642

8.º - Uruguai - 1.639

9.º - México - 1.632

10.º - Itália - 1.625

11.º - Croácia - 1.617

12.º - Dinamarca - 1.614

13.º - Alemanha - 1.610

14.º - Holanda - 1.609

15.º - Colômbia - 1.601

16.º - Suíça - 1.586

17.º - Chile - 1.567

18.º - País de Gales - 1.562

19.º - Polônia - 1.559

20.º - Senegal - 1.558