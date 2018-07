Sem muita festa, alemães chegam cedo ao Castelão

Em volta do Castelão, há muita gente na tarde deste sábado, claro, mas a festa é diferente. Os torcedores alemães são um pouco mais sérios e não fazem a bagunça que os mexicanos promoveram na última partida na capital cearense, terça-feira passada, quando Fortaleza recebeu Brasil x México. "Sinceramente, esse é o pior jogo que venho. Não estou vendendo nada", lamentou o ambulante José Silveira, nos arredores do estádio.

O clima de tranquilidade imperava no entorno do Castelão antes do jogo marcado para começar às 16 horas e até os motoristas de bike-táxi, que usam bicicletas para fazer o transporte dos torcedores até a porta do estádio, estavam à toa. A ambulante Marina também lamentou o perfil do público. "Estou aqui vendendo salgados, mas os alemães só querem saber de cerveja", contou a moça, que não é credenciada e estavam dentro do perímetro Fifa.