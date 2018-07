Sem Muricy, Flamengo luta para continuar na Copa do Brasil

O técnico Muricy Ramalho não poderá comandar o Flamengo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil. O treinador passou mal durante o último treinamento da equipe e foi diagnosticado com um quadro de fibrilação atrial, uma espécie de arritmia cardíaca. Apesar do susto, os médicos do clube esperam que o treinador possa ganhar alta nos próximos dias.

Muricy já havia passado pelo mesmo problema em 2014, quando treinava o São Paulo e ficou internado por quatro dias e ausente do clube por 11. Sem Muricy no banco de reservas nesta noite de quarta, o time será comandado pela dupla de auxiliares formada por Tata e Jayme de Almeida. Sem o treinador, o rubro-negro terá um complicado desafio para avançar na competição nacional. Na capital cearense, na semana passada, a equipe perdeu por 2 a 1 e precisa reverter o quadro. Vitória por 1 a 0 garante a classificação, enquanto novo 2 a 1 leva o jogo para os pênaltis, já que o gol marcado fora de casa é critério de desempate.

No último fim de semana, na estreia neste Brasileirão, os cariocas jogaram mal, mas venceram o Sport por 1 a 0, em partida que Guerrero foi substituído e saiu nervoso de campo. O peruano segue prestigiado entre os titulares, mas, cada vez mais, passa a ser contestado pelas atuações ruins na temporada.

A formação com Everton no meio de campo e Emerson Sheik no ataque deve ser repetida. A dupla retornou de lesão no fim de semana e não apresentou nenhum problema físico durante o período ausente dos gramados. Com o imbróglio do zagueiro Wallace, que ainda não definiu a sua saída, o jovem Léo Duarte segue como titular. Como a Série C só tem início no fim de semana - embora a estreia seja apenas na segunda-feira, contra o River-PI -, o Fortaleza teve semana livre para treinar. Natan, Railan e Ronaldo, recém-contratados, viajaram com o time e ficam no banco de reservas. Dudu Cearense foi poupado da última atividade, mas não deve ser problema.