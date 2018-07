Sem Muricy, Milton Cruz comanda o time neste sábado

Como o técnico Muricy Ramalho está internado no Hospital São Luiz, após sofrer uma arritmia cardíaca durante o treino de quinta-feira, o auxiliar Milton Cruz vai assumir o comando do São Paulo no jogo deste sábado, contra o Fluminense, no Morumbi.

Membro permanente da comissão técnica do São Paulo, Milton Cruz já comandou o time interinamente em 20 jogos nos últimos anos, quando o treinador era demitido, somando oito vitórias, seis empates e seis derrotas. Agora, terá a missão de substituir Muricy.

O técnico poderia ser substituído por Tata, auxiliar que o acompanha em todos os clubes que ele trabalha. Mas o escolhido para a função neste sábado foi mesmo Milton Cruz, que deve manter a mesma base que vem sendo utilizada pelo treinador no Brasileirão.

Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, o quadro de saúde de Muricy apresentou evolução, mas ainda não há previsão de alta. Assim, não dá para definir quando ele poderá retomar o trabalho.

No treino desta sexta-feira, debaixo de chuva no CT da Barra Funda, três jogadores não foram para o gramado com os companheiros: Kaká, que ficou fazendo fortalecimento muscular na academia, e Antonio Carlos e Souza, ambos com dores musculares.

A comissão técnica acredita que os três terão condições de enfrentar o Fluminense, mas o caso que causa mais apreensão é o de Souza, que passará por um teste neste sábado para ver se pode jogar. Se for vetado, Hudson e Maicon disputam a vaga.

NOTA OFICIAL

O Hospital São Luiz Morumbi informa que o técnico do São Paulo Futebol Clube, Muricy Ramalho, continua internado e está evoluindo clinicamente bem. Até o momento não há previsão de alta.

Dr. Sebastião Cesar de Vasconcellos

Diretoria Médica do Hospital São Luiz - Unidade Morumbi