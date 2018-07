Sem Muricy, São Paulo encara o primeiro teste do ano contra o Vasco

Foram duas semanas de pré-temporada para que o São Paulo pudesse se preparar para 2015 e nesta sexta-feira a equipe entra em campo pela primeira vez no ano ainda com cara do modelo 2014. A partida contra o Vasco pelo Super Series - triangular amistoso que conta também com o Flamengo -, às 22 horas (de Brasília), na Arena Amazônia, em Manaus, mostrará ao torcedor uma equipe praticamente idêntica à do ano passado.

São apenas três mudanças em relação a 2014. Bruno e Carlinhos assumiram as laterais e Michel Bastos ficou com a vaga de Kaká. O resto do time é o mesmo que ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro e alcançou a semifinal da Copa sul-americana. A escalação deve ser: Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Edson Silva e Carlinhos; Denilson, Souza, Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso; Alan Kardec e Luis Fabiano.

A manutenção da base, por sinal, é uma das grandes apostas da equipe para a temporada. O fato de não precisar promover alterações substanciais em relação ao que vinha fazendo anteriormente é apontado como vantagem no início do ano em relação aos rivais regionais.

"Algumas equipes estão contratando e outras perdendo jogadores para o exterior, mas nós mantivemos a base e temos uma responsabilidade muito grande de lutar por título. O jogador que chega tem de se cobrar para vencer também", ponderou Alan Kardec, que mais uma vez formará dupla de ataque com Luis Fabiano.

Vencer o primeiro desafio da temporada é evidentemente importante, mas a principal preocupação é aproveitar a experiência para aumentar o entrosamento dos jogadores antes do início do Campeonato Paulista, no dia 1.º, contra o Penapolense. "É importante medir forças com equipes de alto nível e num período curto, o que pode ajudar na parte técnica", disse Alan Kardec.