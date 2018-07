Sem Navas, Sevilla se reforça com artilheiro do Romeno Após perder o meia-atacante Jesús Navas, o Sevilla agiu para tentar compensar a perda de um dos principais jogadores do seu elenco e anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Raul Rusescu. O jogador romeno assinou contrato por cinco temporadas com o clube espanhol.