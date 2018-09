Sem Nenê e Everton pela primeira vez, São Paulo encara o Fluminense

O São Paulo vai viver uma experiência inédita diante do Fluminense, neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, o técnico Diego Aguirre não poderá contar simultaneamente com Nenê e Everton – os dois estão suspensos, e o segundo ainda se recupera de lesão muscular.

Até hoje, desde que Everton estreou pelo clube, no dia 22 de abril, contra o Ceará, sempre o time contou com ao menos um dos dois em campo nas 23 partidas disputadas de lá para cá.

Aliás, foram raras as vezes em que a dupla não esteve junta no período. Três, para ser exato. Contra o Rosario Central, em 9 de maio, Everton ainda não estava inscrito na Copa Sul-Americana. Diante do Internacional, em 5 de junho, Nenê estava suspenso, situação que se inverteu no clássico com o Corinthians, em 21 de julho, quando era Everton quem cumpria gancho.

Mesmo nas ocasiões em que não iniciaram juntos uma partida, os dois acabaram se "encontrando" no decorrer dela, como aconteceu na própria estreia de Everton contra os cearenses, quando Nenê entrou apenas no segundo tempo – fato que se repetiria na vitória diante da Chapecoense (2 a 0), no dia 19 de agosto. Já no triunfo sobre o Colón (1 a 0), na Argentina, pela Sul-Americana, foi Everton quem saiu do banco na etapa final para se juntar ao parceiro.

A dupla vai fazer falta ao time. Nenê é o artilheiro do São Paulo no ano, com 12 gols. Everton, o líder em assistências – já deu seis passes precisos. Além deles, o volante Jucilei também será desfalque devido ao terceiro amarelo recebido na vitória sobre o Ceará (1 a 0), domingo passado, também no Morumbi.

Marcelo Oliveira define substituto de Pedro no Fluminense

Do outro lado, o Fluminense terá um desfalque significativo: o atacante Pedro, que abriu a rodada na artilharia do campeonato, com dez gols, está machucado e foi cortado, inclusive, da seleção brasileira. Na sexta, o técnico Marcelo Oliveira confirmou quem vai substituir o jovem goleador.

"Todos lamentamos a contusão (do Pedro) pelo fato de ficar fora da seleção e nos desfalcar. Esperamos que não seja nada grave, que possa voltar a nos ajudar em breve. O Kayke é o substituto imediato, fez uma semana muito boa de trabalho", afirmou o treinador, que também não poderá contar com o zagueiro Gum, suspenso.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Sidão; Bruno Peres, Arboleda (Bruno Alves), Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Liziero e Shaylon; Rojas, Diego Souza e Everton Felipe (Edimar ou Régis). Técnico: Diego Aguirre.

FLUMINENSE: Julio César; Gilberto, Ibañez, Digão e Ayrton Lucas; Richard, Dodi, Jadson e Sornoza; Everaldo e Kayke. Técnico: Marcelo Oliveira.

Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

Local: Morumbi.

Horário: 16h.

Na TV: Globo.