Sem nenhum titular fora e volta de olímpicos, Dorival relaciona 23 para duelo

Dorival Júnior nunca fez uma lista de relacionados neste segundo semestre tão feliz quanto a divulgada nesta terça-feira apara um jogo do Santos. Pela primeira vez o treinador tem todos os titulares à disposição e, sem pensar duas vezes, colocou os 23 principais na lista para o duelo diante do Vasco, às 19h30, na Vila Belmiro, pelo confronto de ida das oitavas da Copa do Brasil.

Com a volta de Zeca, Thiago Maia e Gabriel da seleção olímpica, o comandante vai ter um time forte para acabar com a desconfiança gerada após alguns tropeços inesperados, como derrotas para América-MG e Coritiba no Brasileirão. Entre os 23 relacionados, o único desfalque é Jean Mota, impossibilitado de disputar a competição por já ter defendido o Fortaleza. Do mais, o técnico finalmente tem um leque de opções.

Nesta terça-feira, todo mundo trabalhou normalmente no CT Rei Pelé, mas nada de treino forte. O comandante dedicou boa parte das atividades para passar um filme com os pontos fortes do Vasco, um time de contragolpe rápido. Depois, distribuiu coletes sem distinção de equipes para o tradicional rachão.

"Se jogam (os olímpicos), eu não sei. Dorival ainda vai definir, mas eles estão á disposição", tentou despistar o lateral Victor Ferraz. Mas o sorriso do técnico após papo com os reforços 'medalhas de ouro' o deixou tranquilo para definir a escalação titular. Há tempos que Dorival gostaria de ter todos em campo. Vai utilizar justamente na competição que perdeu a final em 2015 e agora quer vingança.

Confira os relacionados do Santos para o jogo desta quarta-feira:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir.

Laterais - Zeca, Victor Ferraz, Caju e Daniel Guedes.

Zagueiros - Luis Felipe, Gustavo Henrique e David Braz.

Meio-campistas - Thiago Maia, Renato, Lucas Lima, Vitor Bueno, Léo Cittadini, Elano, Vecchio, Yuri, Rafael Longuine.

Atacantes - Ricardo Oliveira, Gabriel, Joel, Copete e Rodrigão.