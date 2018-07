Sem Neto Baiano, Sport joga contra Chapecoense no Sul

O Sport enfrenta a Chapecoense, neste sábado, às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem contar com o atacante Neto Baiano e o lateral-esquerdo Danilo. O defensor está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto que o centroavante fica de fora por decisão pessoal do técnico Eduardo Baptista.

Por ter ficado no banco de reservas na vitória contra o Santos, na última quarta-feira, Neto Baiano mostrou a sua insatisfação nas redes sociais e isso desagradou o treinador. O atacante tem apenas quatro gols em 17 jogos disputados.

Contra o Santos, o Sport fez 3 a 1 com três gols do lateral-direito Patric, funcionando como ponta no segundo tempo. O treinador não antecipou a estratégia a ser adotada nesta partida em Santa Catarina.

A derrota para o Coritiba no meio de semana, que expôs a Chapecoense à beirada da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, obrigou a direção do time a trocar de técnico. O novo treinador Jorginho chegou a Chapecó (SC) nesta sexta-feira e neste sábado estreia contra o Sport.

O novo treinador terá a missão de manter o time na Série A. E ele assumiu o desafio em um momento difícil: depois desta partida em casa, a Chapecoense enfrenta Corinthians e Grêmio fora. "Vamos fazer de tudo para conseguir a vitória. Não dá para mexer muito porque senão você pode estragar. Vamos com calma", disse o novo treinador, na coletiva de apresentação.

Jorginho também garantiu que irá manter o atual grupo, sem precisar de reforços por enquanto. "Conheço alguns atletas que joguei contra, outros que trabalharam comigo. Não conheço o elenco a fundo. Mas estamos conversando para fazer o melhor pela Chapecoense".