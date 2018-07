Barcelona abre 2 a 0, mas vacila e cede empate ao La Coruña

Sem Neymar, machucado, o Barcelona desperdiçou grande chance de disparar na tabela do Campeonato Espanhol neste sábado. Jogando em casa, no Camp Nou, o time catalão abriu 2 a 0 com facilidade sobre o La Coruña, mas vacilou na segunda metade da etapa final e cedeu o empate em 2 a 2. Foi o último jogo do Barça antes da viagem para o Japão, onde disputará o Mundial de Clubes da Fifa, na próxima semana.

Com o tropeço, o Barcelona pode perder a liderança isolada do Espanhol. O time tem 35 pontos e pode ser alcançado pelo Atlético de Madrid, que tem 32 e encara o Athletic Bilbao neste domingo, em casa. O Real Madrid, terceiro colocado (com 30 pontos), também pode se aproximar da ponta, se superar o Villarreal, no mesmo dia, fora de casa.

Jogando em casa, com amplo domínio em casa, o Barcelona tinha tudo para sair de campo com a vitória neste sábado. No primeiro tempo, abriu o placar com belo gol de Lionel Messi, aos 38 minutos, em cobrança de falta. O argentino atuou com Luiz Suárez e Sandro no ataque, enquanto Neymar assistiu ao jogo das tribunas, por conta de lesão.

Na segunda etapa, o time anfitrião manteve o controle da partida e aumentou a vantagem sem fazer maior esforço aos 16. Ivan Rakitic acertou forte chute de fora da área e marcou belo gol. Até que o La Coruña passou a reagir, sem demonstrar abatimento pelo revés parcial no placar.

E, aos 29 minutos, balançou as redes com Lucas Pérez. Após toque no travessão, a bola voltou contra o jogador, que cabeceou para o gol. O árbitro, contudo, anulou o lance por impedimento. Dois minutos depois, o mesmo Pérez não perdoou e marcou o primeiro gol dos visitantes.

Diante das investidas do La Coruña, o Barcelona passou a apostar nos contra-ataques e teve boas chances de ampliar o placar. Sem aproveitar suas chances, viu o rival ser mais eficiente no ataque. Aos 40, Bergantinos recebeu pela direita e, quase sem marcação, encheu o pé para decretar o empate e manter o La Coruña próximo aos primeiros colocados da tabela. Com o empate, o time chegou aos 22 pontos, na sexta colocação do Espanhol.