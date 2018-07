Sem Neymar, Kaká assume a camisa 10 da seleção brasileira

A camisa 10 da seleção brasileira tem novo dono, pelo menos para as partidas desta quinta-feira contra o Chile e na próxima terça contra a Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo: Kaká. Com a ausência por suspensão do 10 titular, Neymar, a comissão técnica decidiu que o experiente jogador, atualmente no Orlando City, dos Estados Unidos, vai vesti-la.

Isso, porém, não significa que Kaká será titular contra a seleção chilena. Apesar de Dunga elogiar sempre que pode o seu "comprometimento", o meia de 33 anos só foi chamado porque Philippe Coutinho se machucou. Além disso, em sua posição, os preferidos no momento são Oscar e Lucas Lima. Kaká poderá ser aproveitado na quinta-feira, mas a tendência é que comece no banco o duelo com o Chile.

O mesmo deverá ocorrer com Ricardo Oliveira, que ganhou a 9. Hulk, mais cotado para ser o titular no ataque da seleção brasileira, vestirá a camisa de número 21.

Dunga vai tirar suas últimas dúvidas para definir a equipe para o duelo com o Chile no treino desta tarde, no Estádio San Carlos de Apoquindo, que pertence à Universidad Católica. Contra o Chile, o Brasil vai jogar com a camisa amarela. Os calções serão brancos e as meias, azuis.

CONFIRA A NUMERAÇÃO

Goleiros: Jefferson (1), Marcelo Grohe (12) e Alisson (23).

Laterais: Fabinho (2), Daniel Alves (15), Marcelo (6) e Filipe Luís (16).

Zagueiros: Miranda (3), David Luiz (4), Marquinhos (13) e Gil (14).

Meio-campistas: Fernandinho (5), Luiz Gustavo (17), Elias (8), Oscar (11), Renato Augusto (18), Willian (19) e Lucas Lima (20).

Atacantes: Ricardo Oliveira (9), Douglas Costa (7), Hulk (21) e Lucas (22).