Sem Neymar, Barcelona faz 5 a 0 com 2 gols de Messi no final do jogo

Sem Neymar, restrito ao banco de reservas, o Barcelona contou com atuações decisivas de Lionel Messi e Luis Suárez para golear o Córdoba por 5 a 0 neste sábado. O argentino mais uma vez roubou a cena ao balançar as redes duas vezes, uma delas com um golaço nos instantes finais da partida disputada no Camp Nou, em rodada do Campeonato Espanhol.

O atacante brasileiro foi relacionado para o jogo depois de ser desfalque nas duas últimas partidas, em razão de dores no tornozelo esquerdo. Recuperado, ele chegou a treinar normalmente na sexta-feira, mas acabou sendo poupado pelo técnico Luis Enrique neste sábado.

Sem Neymar, o treinador escalou o ataque catalão com Messi, Suárez e Pedro. E não se arrependeu. Cada um deixou sua marca, a começar por Pedro, logo no primeiro minuto do jogo. Rakitic descolou grande passe pela direita e achou dentro da área o atacante, que tirou do goleiro e mandou para as redes.

Em vantagem, o Barcelona passou a atacar de forma mais tranquila e só ampliou o placar depois do intervalo. Aos 7, o mesmo Pedro deu assistência para Suárez, dentro da área, desviar do goleiro e anotar o segundo do Barcelona. Foi o primeiro gol do uruguaio no Espanhol.

O terceiro gol surgiu somente aos 35 minutos. Xavi cobrou falta na área e o zagueiro Piqué se antecipou à marcação para cabecear para as redes. Depois disso, só deu Messi. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o argentino, que bateu de direita e aumentou a vantagem dos anfitriões no placar.

Nos acréscimos, ele anotou seu segundo na partida em um belo lance. Ao receber passe da esquerda, o atacante dominou com estilo, de costas, girou rapidamente e bateu forte no canto esquerdo do goleiro do Córdoba.

Com o triunfo, o Barcelona voltou a encostar no Real Madrid na tabela do Espanhol. Os catalães têm agora 38 pontos, contra 39 dos rivais, que não jogarão pelo campeonato nesta rodada. Com um jogo a menos no Espanhol, o time da capital vai disputar neste sábado a final do Mundial de Clubes da Fifa, contra o argentino San Lorenzo, no Marrocos.