Sem Neymar, Barcelona goleia o Almería e mantém liderança

O Barcelona não teve qualquer trabalho para derrotar o Almería nesta quarta-feira, em casa, e manter vantagem confortável sobre o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. Mesmo sem Neymar, poupado pelo técnico Luis Enrique, o time catalão goleou por 4 a 0, com destaque para Luis Suárez, autor de dois gols. Messi e Bartra completaram o placar.

Há mais de um mês sem marcar, Neymar chegou a ser alvo de algumas críticas de veículos de imprensa espanhóis, mas a explicação oficial é de que o jogador foi poupado por Luis Enrique. Até porque o treinador também deixou outros titulares de fora do confronto, como os zagueiros Mathieu e Piqué e o meia Iniesta.

Mas os desfalques não fizeram falta para o Barcelona, que chegou aos 74 pontos, agora sete à frente do Real Madrid, segundo colocado, que ainda atua nesta quarta. Os catalães voltam a campo sábado, quando pegam o Sevilla fora de casa. O Almería, por sua vez, é o penúltimo colocado, com somente 22 pontos, e tenta a recuperação contra o Granada em casa, também no sábado.

A diferença dos times na tabela não impediu que o Almería complicasse o Barcelona no início, inclusive com o brasileiro Wellington Silva levando perigo ao gol de Cláudio Bravo. Messi e Pedro responderam, mas falharam na hora da finalização. Xavi ainda teve outra chance, mas parou em boa defesa de Cuesta.

O goleiro, no entanto, nada pôde fazer aos 33 minutos, quando Messi apareceu. O argentino recebeu pelo lado direito, cortou o marcador como quis e mandou cruzado, com curva, bem ao seu estilo, longe do alcance de Cuesta.

O gol empolgou o time da casa, que voltou melhor para a etapa final. Aos 10 minutos, Suárez recebeu de Daniel Alves, invadiu a área pela direita e mandou lindo chute de canhota no ângulo. O Almería se perdeu e até Bartra apareceu para deixar sua marca, aos 30, de cabeça.

Mas o dia era mesmo de Suárez, que faria seu segundo gol e selaria o placar nos acréscimos. Em contra-ataque, Messi lançou Pedro, que não foi fominha e encontrou o uruguaio sozinho, sem goleiro, para rolar para a rede.

LA CORUÑA E CÓRDOBA EMPATAM

No outro jogo da rodada já encerrado nesta quarta, o Deportivo La Coruña recebeu o Córdoba, saiu perdendo, mas foi buscar o empate por 1 a 1 já aos 42 minutos do segundo tempo, mesmo com um jogador a menos. O resultado deixou o La Coruña a com 26 pontos, em 17.º. O Córdoba é o lanterna, com 21.