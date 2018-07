Sem Neymar, Barcelona goleia time norueguês por 7 a 0

OSLO - Ainda sem contar com Neymar e os jogadores da seleção espanhola, o Barcelona não tomou conhecimento do Valerenga e goleou por 7 a 0, neste sábado, em amistoso disputado na casa do rival, em Oslo, na Noruega. O jogo teve caráter comemorativo por causa dos 100 anos do clube norueguês.

Foi a primeira vitória do time catalão nesta pré-temporada. No primeiro jogo, nesta semana, foi derrotado por 2 a 0 pelo Bayern de Munique, atual time do técnico Josep Guardiola, ex-comandante dos catalães.

O Barcelona ainda não conta com os jogadores que disputaram a Copa das Confederações, como os brasileiros Neymar e Daniel Alves e os espanhóis Xavi, Iniesta e Piqué, entre outros. Eles vão se reapresentar na segunda-feira.

Neste sábado, o time também não contou com a orientação do técnico Gerardo Martino. O argentino acompanhou a partida das tribunas. Ele só deve iniciar seu trabalho à frente do clube espanhol na segunda.

Neste sábado, o Barcelona contou apenas com Lionel Messi em campo, entre seus principais jogadores. E o argentino não decepcionou. Comandou a equipe com maestria, deu passe para gol e deixou sua marca, ainda no primeiro tempo. Alexis Sánchez, Tello, Jonathan dos Santos, Roman e Dongou, duas vezes, marcaram os outros gols da partida.

O Barcelona volta a campo na próxima sexta-feira para fazer mais um amistoso. Desta vez, o adversário será o Santos, pelo tradicional Troféu Joan Gamper, no Camp Nou. A partida faz parte das negociações que levaram Neymar ao time europeu.

Ainda neste sábado, outros amistosos movimentaram os gramados da Europa. Fora de casa, o Mônaco bateu o Leicester por 3 a 0. O "novo rico" do continente, que realizou caras contratações nesta janela de transferências, contou com gols de Lavyin Kurzawa, Falcao Garcia, um dos seus maiores investimentos, e Marcel Tisserand.

Na Itália, a Fiorentina também venceu por goleada. Aplicou 7 a 0 no Apollon Limassol. Mario Gomez, ex-Bayern de Munique, marcou um dos gols do amistoso. Na Alemanha, o Schalke 04 empolgou a torcida com o placar de 9 a 0 sobre o Al-Sadd. A partida celebrou a despedida de Raul do clube. O espanhol não decepcionou e marcou duas vezes.