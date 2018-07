Sem Neymar, Barcelona treina para pegar o Sevilla fora de casa

SÃO PAULO - O Barcelona, do técnico Tata Martino, ainda não poderá contar com os serviços de Neymar para o próximo compromisso contra o Sevilla, neste domingo pelo Campeonato Espanhol, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán em Sevilha. O craque da seleção brasileira permanece treinando separado do grupo devido a uma lesão no tornozelo direito sofrida no dia 16 de janeiro.

Neste sábado, o clube divulgou um vídeo do treino desta manhã com todos os jogadores da equipe catalã realizando suas atividades no campo principal do complexo Ciutat Esportiva Joan Gamper, o moderno centro de treinamentos do Barcelona.