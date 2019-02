Sem Neymar e Cavani, PSG bate United na Inglaterra e abre vantagem na Liga

Mesmo sem poder contar com Neymar e Cavani, o Paris Saint-Germain derrotou o Manchester United por 2 a 0, no Old Trafford, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O resultado acabou saindo barato para os anfitriões, que estiveram perto de levar uma goleada no segundo tempo, graças às grandes performances de Mbappé e Di Maria, os dois maiores destaques da partida.

A dupla comandou o PSG no segundo tempo, depois de uma atuação apática do time francês na etapa inicial, quando o United criou as melhores chances e parecia mais perto de balançar as redes. Os dois gols da partida, marcados por Kimpembe e pelo próprio Mbappé, foram marcados num intervalo de apenas sete minutos, após um apagão na defesa do United.

O goleiro De Gea, com defesas decisivas, evitou uma vantagem ainda maior do PSG para o jogo da volta, agendado para o dia 6 de março, no Parque dos Príncipes. Para este jogo, o time francês ainda não deverá ter Neymar em campo. Cavani é presença mais provável. Já o United terá o desfalque de Paul Pogba, expulso nos minutos finais no Old Trafford.

O resultado marca a primeira derrota da equipe inglesa sob o comando do técnico Ole Gunnar Solskjaer, que assumiu o time na metade de dezembro, em substituição a José Mourinho. Ele vinha de uma sequência invicta de 11 jogos, com dez triunfos e apenas um empate.

O JOGO

Depois de um minuto de silêncio em homenagem ao atacante argentino Emiliano Sala, morto em acidente aéreo no fim do mês passado, Manchester United e PSG fizeram um primeiro tempo de raras emoções, com um dos piores desempenhos ofensivos desta edição da Liga dos Campeões. Foram apenas seis finalizações - três para cada lado - nos primeiros 45 minutos de jogo.

O Manchester exibia maior iniciativa tanto por jogar em casa quanto em razão das baixas importantes no time francês. Na primeira boa chance, Rashford arriscou forte chute da direita e quase surpreendeu Buffon, que foi rápido para evitar o gol, aos 8 minutos. Pogba, aos 15, abriu uma "avenida" pela direita e finalizou cruzado quase dentro da pequena área, também sem sucesso.

O PSG levou perigo em duas investidas isoladas. Aos 27, Mbappé recebeu em posição de impedimento (não marcado) e perdeu grande chance, ao finalizar para fora, sem qualquer marcação. Perto do fim da etapa, Daniel Alves cobrou falta por cima da barreira e rente ao travessão, aos 46.

Com o 0 a 0 no marcador, o duelo também ficou "empatado" no quesito lesões. Se o PSG entrou em campo sem dois dos seus principais jogadores, o Manchester perdeu dois titulares nos instantes finais da etapa inicial. Lingard e Martial precisaram deixar o gramado por conta de problemas físicos.

Diante destas baixas do rival (Juan Mata e Alexis Sánchez foram os substitutos), o PSG voltou mais confiante para o segundo tempo. E não demorou para impor pressão. Aos 7, Mbappé cabeceou com perigo e De Gea pulou no canto para fazer a defesa e espalmar para fora. Logo em seguida, após a cobrança de escanteio, Kimpembe apareceu completamente livre na segunda trave e só escorou para as redes.

Na sequência, Daniel Alves quase ampliou a vantagem dos visitantes. Ele pegou rebote de primeira, de fora da área, e mandou rente à trave direita de De Gea. Embalado, o PSG chegou ao segundo gol aos 14 minutos. Di Maria recebeu lançamento pela esquerda e, na base da correria, acionou Mbappé na área. Sem qualquer dificuldade, o francês só completou para as redes.

Em seguida, o atacante da seleção da França ainda teve a oportunidade de marcar o terceiro, três minutos depois. Mas desperdiçou grande chance ao bater em cima do goleiro do United, cara a cara em investida pela direita dentro da área.

Completamente perdido em campo, o United não exibiu qualquer sinal de reação. Para piorar, perdeu Pogba por expulsão. Sem o craque, o time inglês terá que devolver o placar no jogo da volta para forçar a prorrogação ou vencer por três gols de diferença para alcançar as quartas de final.