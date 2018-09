Sem Neymar e Mbappé, PSG goleia Saint-Étienne e continua 100% no Francês

O Paris Saint-Germain já está sobrando em meio aos participantes do Campeonato Francês, mesmo no começo do torneio. Nesta sexta-feira, mesmo sem Neymar e Mbappé, o time ampliou a sua campanha perfeita ao vencer fácil o Saint-Étienne por 4 a 0, em duelo disputado no Parque dos Príncipes e que foi válido pela quinta rodada da competição.

O triunfo levou o PSG aos 15 pontos, colocando pressão sobre Dijon e Toulouse, que são os times mais próximos na classificação, com nove, e só vão entrar em campo neste sábado. Já o Saint-Étienne está com apenas seis pontos, na 12ª posição, podendo ser ultrapassado por outros times no complemento da rodada.

Para o duelo desta sexta-feira, o PSG teve dois desfalques de peso no seu setor ofensivo, pois Neymar acabou sendo poupado após defender a seleção brasileira em amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, enquanto Mbappé foi expulso no compromisso anterior, diante do Nimes, sendo suspenso por três jogos. E ambos acompanharam o duelo no Parque dos Príncipes.

O PSG começou o confronto com Thiago Silva como titular do seu sistema defensivo, mas o técnico Thomas Tuchel optou por deixar Marquinhos como opção no banco de reservas. E outro brasileiro que participou do duelo foi Gabriel Silva, lateral do Saint-Étienne.

E o tradicional clube até ofereceu resistência ao PSG no começo da primeira etapa, criando algumas chances de gol. Mas acabou não resistindo e foi vazado aos 22 minutos por Draxler, que precisou cabecear duas vezes para colocar o seu time em vantagem.

Após o primeiro tempo complicado, em que o adversário finalizou mais vezes, o PSG deslanchou na etapa final e ampliou a sua vantagem logo aos quatro minutos, após Cavani converter pênalti sofrido por ele mesmo.

O terceiro gol do PSG veio aos 29 minutos. No lance, a defesa do Saint-Étienne cortou mal um passe de Diaby e a bola sobrou para Di María, que bateu cruzado e alto para fazer 3 a 0. Já o quarto gol saiu aos 38, sendo marcado por Diaby.

Absoluto no Campeonato Francês, o PSG agora volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa, pois na terça-feira vai estrear na competição, fora de casa, contra o Liverpool. Já o Saint-Étienne só jogará em 22 de setembro, pelo torneio nacional, diante do Caen, em casa.

OUTRO JOGO

Em outro jogo disputado nesta sexta-feira pelo Campeonato Francês, o Nice derrotou o Rennes por 2 a 1, em casa. Os três gols da partida saíram no segundo tempo, sendo que um gol contra de Malang Sarr, aos 13 minutos, abriu o placar para os visitantes. Allan Saint-Maximin, aos 32, e Pierre Lees Melou, aos 44, determinaram o triunfo de virada do Nice. Ambos os times somam sete pontos, sendo que o Rennes é o sétimo colocado, logo à frente do Nice.