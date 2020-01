Sem Neymar e Mbappé, PSG sofre, mas está nas oitavas de final da Copa da França

Com Neymar e Mbappé no banco de reservas, poupados, o Paris Saint-Germain se classificou para as oitavas de final da Copa da França, neste domingo, ao derrotar, por 1 a 0, o Lorient, no campo do adversário.

O destaque da partida foi o zagueiro Thiago Silva, autor da assistência para o gol de Pablo Sarabia, além de evitar com o peito o gol de empate do Lorient nos minutos finai da partida.

Sem as suas duas maiores estrelas, o PSG não teve a mesma intensidade de outros jogos. O argentino Ángel Di María ficou sobrecarregado na armação das jogadas e não conseguiu criar muitas oportunidades.

O Lorient deslumbrou a possibilidade de eliminar o favorito adversário e só não teve êxito por causa da falta de pontaria de seus atacantes.

Aos 35 minutos da etapa final, Thiago Silva, na intermediária adversária, fez ótimo lançamento para o espanhol Pablo Sarabia, que subiu bonito para cabecear firme e fazer o único gol do jogo. O fim do jogo foi bastante tenso com o Lorient procurando de todas as formas o gol de empate. Mas não teve sucesso.

O Paris Saint-Germain é dono de 12 taças da Copa da França e finalista ano passado, quando perdeu para o Rennes, que também garantiu vaga nas oitavas de final, ao derrotar o Atlético de Marselha, por 2 a 0, com gols de Hamari Traore e do brasileiro Raphinha.

Outros resultados deste domingo: Dijon 5 x 0 Nimes, Montpellier 5 x 0 Caen e Rouen 1 x 4 Angers.