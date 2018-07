Sem Neymar e Suárez, Barcelona terá time de garotos na estreia da Copa do Rei O torcedor do Barcelona que se acostumou a ter craques do status de Messi, Luis Suárez e Neymar terá que se acostumar com uma escalação bem mais modesta na estreia da Copa do Rei. Preocupado com o desgaste da equipe, o técnico Luis Enrique deixou de fora da relação boa parte dos titulares para o confronto diante do Villanovense, esta quarta-feira, fora de casa.