Sem Neymar, Marquinhos marca, PSG arrasa Amiens e segue 100% no Francês

Sem Neymar, com três gols de cabeça, incluindo um do zagueiro Marquinhos, e com muita tranquilidade, o Paris Saint-Germain arrasou o Amiens neste sábado. O time parisiense goleou o a equipe de Paulo Henrique Ganso por 5 a 0 e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês.

O resultado deixa o PSG cada vez mais isolado na liderança, agora com 30 pontos, bem longe do Lille, vice-líder e que ainda joga neste sábado, e muito perto de igualar um recorde histórico. Vencedor dos 10 primeiros confrontos na competição, o time de Paris, se vencer o próximo duelo se tornará, ao lado do Tottenham da temporada 1960/1961, a equipe com maior número de vitórias seguidas no início de uma edição de uma das cinco ligas europeias mais importantes.

O Amiens, por outro lado, tem apenas 10 pontos, um terço da pontuação do PSG, e é o 17º colocado, isto é, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que hoje tem Monaco, Nantes e Guingamp.

Companheiros no Santos por um bom tempo e amigos fora de campo, Neymar e Ganso poderiam ser protagonistas na partida. Mas não foram. Isso porque Neymar sequer esteve em campo - foi poupado pelo técnico Thomas Tuchel - e Ganso teve atuação apagada, sendo que pouco tocou na bola e acabou substituído aos 29 minutos do segundo tempo.

Mesmo sem seu principal craque, o Paris Saint-Germain não teve qualquer dificuldade para despachar o Amiens. O time de Paris construiu o triunfo com naturalidade com gols de Marquinhos, Rabiot, Draxler, estes três de cabeça, Mbappé e Diaby.

Com o gol, Mbappé, se isolou na artilharia do Campeonato Francês. O craque francês, cada vez mais maduro e decisivo em campo, chegou ao nono gol na competição, um a mais que o companheiro Neymar.

O time de Thomas Tuchel agora deixa o torneio nacional de lado para focar na Liga dos Campeões. Na próxima quarta-feira, o PSG recebe o Napoli no Parque dos Príncipes, às 16 horas. O time italiano é o líder do Grupo C, enquanto que a equipe francesa é a terceira colocada da chave que ainda tem Liverpool e Estrela Vermelha.