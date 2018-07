Sem Neymar, PSG fica no 0 a 0 com o Montpellier e sofre 1º tropeço no Francês

O Paris Saint-Germain sentiu muito a falta de Neymar neste sábado e sofreu seu primeiro tropeço nesta edição do Campeonato Francês. A equipe da capital visitou o Montpellier e não passou de um empate sem gols após uma fraca atuação, principalmente de seu setor ofensivo.

Neymar foi desfalque neste sábado sob a justificativa de uma lesão no pé direito. A ausência, porém, aconteceu depois de uma semana conturbada para o craque e dos diversos rumores sobre sua relação com Cavani, após o uruguaio ter negado o pedido feito pelo brasileiro para bater um pênalti na vitória sobre o Lyon, na última rodada.

A tendência é que Neymar volte a campo já na quarta-feira, quando o PSG receberá o Bayern de Munique em casa, pela Liga dos Campeões. Mas o certo é que o atacante fez falta no empate deste sábado, que levou o time a 19 pontos, ainda na liderança do Francês, mas agora com apenas um ponto de vantagem para o Monaco.

Para o Montpellier, além do feito de ter brecado o poderoso PSG, o empate significou o distanciamento da zona de rebaixamento, já que a equipe chegou a oito pontos, na 12.ª colocação. Na próxima sexta-feira, seu rival será justamente o segundo colocado Monaco, no principado.

Sem Neymar, Cavani e Mbappé viveram dias pouco inspirados. O uruguaio chegou a ter boas chances, mas furou em duas oportunidades quando poderia marcar. Caiu nos pés do francês, no entanto, o principal momento da partida. Aos 18 minutos do segundo tempo, ele recebeu na área e tocou na saída do Lecomte. A defesa salvou o gol, mas a bola ainda voltou no goleiro e quase parou na rede.

O técnico Unai Emery optou por Drexler na vaga de Neymar neste sábado, mas o alemão pouco fez e foi substituído por Lucas, também inoperante. Daniel Alves foi outro que entrou no segundo tempo, enquanto Marquinhos, Thiago Silva e Thiago Motta foram titulares.