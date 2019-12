Sem Neymar, PSG goleia Le Mans e vai às quartas de final da Copa da Liga Francesa

Sem Neymar, que não foi sequer relacionado pelo técnico Thomas Tuchel, o Paris Saint-Germain goleou o Le Mans, equipe da segunda divisão da França, por 4 a 1, nesta quarta-feira, fora de casa, na MMArena, e avançou às quartas de final da Copa da Liga Francesa. A competição está em sua última edição na temporada 2019-2020.

A partida foi decidida no primeiro tempo, quando o PSG abriu vantagem de 3 a 0. Aos 21 minutos, Sarabia marcou após cruzamento de Di María da esquerda. Choupo-Moting, aos 40, ampliou com assistência de Mbappé, que fez o terceiro, um minuto depois. O atacante francês aproveitou lançamento de Verratti para marcar.

No primeiro minuto do segundo tempo, Di María ampliou o placar para o PSG. O argentino recebeu pelo lado direito e finalizou de pé esquerdo. O goleiro Pierre Patron falha feio na jogada. O Le Mans fez o gol de honra, aos 7 minutos, com Manzala, que acertou o ângulo de Sergio Rico.

Em outro jogo desta quarta-feira, o Lyon eliminou o Toulouse também com uma goleada por 4 a 1, fora de casa. O brasileiro Jean Lucas, ex-Santos e Flamengo, fez um dos gols. Bertrand Traore foi o destaque ao marcar duas vezes. Strasbourg e Saint-Étienne também foram equipes que se classificaram às oitavas de final jogando como visitantes, com vitórias sobre Nantes e Nîmes por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente.

Quarto colocado do Campeonato Francês, o Rennes foi surpreendido pelo Amiens, apenas o 17º, fora de casa, no Stade de la Licorne, por 3 a 2. O gol da classificação foi marcado por Thomas Monconduit aos 46 minutos do segundo tempo. O ex-corintiano Stiven Mendoza marcou um dos gols do time anfitrião.

Em outro confronto entre equipes que vivem momentos diferentes no Francês, o Bordeaux, sétimo colocado, foi eliminado pelo Brest, o 15º, com uma derrota por 2 a 0, como visitante, no Stade Francis-Le Blé. Samuel Grandsir e Gaetan Charbonnier marcaram os gols no segundo tempo.