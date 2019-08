Sem Neymar, PSG goleia Toulouse no Francês com gol de Marquinhos

Com seu futuro indefinido, Neymar voltou a desfalcar o Paris Saint-Germain neste domingo, na goleada da equipe sobre o Toulouse por 4 a 0. Eric Maxim Choupo Moting comandou a equipe de Paris ao marcar duas vezes no Parque dos Príncipes. O zagueiro brasileiro Marquinhos também balançou as redes no duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Francês.

LEIA TAMBÉM > Confira a tabela completa do Campeonato Francês

Com duas vitórias e uma derrota, o PSG soma seis pontos e já briga pelas primeiras posições da tabela. O atual campeão figura em terceiro lugar, empatado em pontos com o vice-líder Lyon, do técnico Sylvinho, com o Nice (4º colocado) e também com o Angers (5º). Já o Toulouse é o 14º colocado, com quatro pontos.

No Parque dos Príncipes, todos os gols deste domingo saíram no segundo tempo. Choupo Moting abriu o placar aos 5. Cinco minutos depois, Mathieu Gonçalves mandou contra as próprias redes e facilitou a vida dos anfitriões.

Com o triunfo encaminhado, o PSG tirou o pé do acelerador, mas não deixou de ampliar a vantagem. Choupo Moting anotou o seu segundo gol na partida aos 30 minutos. E Marquinhos, convocado para os dois amistosos da seleção brasileira em setembro, completou a goleada aos 38.

Neymar

O atacante sequer foi relacionado para o jogo deste domingo. Desta maneira, Neymar segue sem entrar em campo nesta temporada. A última vez que jogou pelo PSG foi no dia 11 de maio, na vitória por 2 a 1 sobre o Angers, em que ele contribuiu com um gol e uma assistência.

Depois disso, cumpriu seus três jogos de punição em razão da agressão a um torcedor rival na final da Copa da França e se machucou durante a preparação da seleção brasileira para a Copa América.

No sábado, véspera da partida, o técnico Thomas Tuchel disse em entrevista coletiva que Neymar está plenamente recuperado da lesão no tornozelo direito, mas só voltaria a atuar pelo time francês se acertasse a sua situação com a diretoria.

Outros resultados

Ainda neste domingo, pela terceira rodada do Francês, o Monaco empatou com o Nîmes por 2 a 2, em casa, enquanto o Rennes bateu o Strasbourg por 2 a 0, longe de sua torcida.