Sem Neymar, PSG leva virada e perde chance de encostar no líder do Francês

Ainda sem poder contar com Neymar, o Paris Saint-Germain levou uma dura virada do Nantes neste domingo e foi batido por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, sua casa. O tropeço impediu o time da capital de se aproximar do líder Lille, que tropeçou na mesma rodada. O PSG ocupa a vice-liderança da tabela, com 60 pontos, contra 63 do Lille, que não passou do 0 a 0 com o Monaco, fora de casa. Já o Nantes tem apenas 27 pontos e está em 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

Sem Neymar, em fase final de recuperação física, o PSG foi liderado neste domingo por Mbappé e Draxler, que abriu o placar aos 42 minutos de jogo. Mas o Nantes, apesar da fase ruim, tinha o inspirado atacante Randal Kolo Muani. Ele empatou o duelo aos 14 do segundo tempo e deu assistência para o gol da virada, marcado por Moses Simon, aos 26.

Desta vez, Mbappé não brilhou como nos últimos jogos, principalmente nas duas partidas contra o Barcelona, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Numa delas ele fez três gols e ficou com a bola da partida, como manda a tradição. mas no torneio nacional, ele foi apenas razoável. O PSG volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Lille, pelas oitavas da Copa da França. A partida deve marcar o retorno de Neymar, que já era esperado no jogo da volta contra o Barça, no meio de semana. Ele está fora há mais de um mês.

O atacante se machucou no dia 10 de fevereiro, justamente em jogo da Copa da França contra o Caen. A lesão foi no músculo adutor da coxa esquerda e o tempo previsto para recuperação era de aproximadamente quatro semanas. O prazo estipulado para o retorno já foi superado.