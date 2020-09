Sem Neymar, PSG sofre, mas consegue a primeira vitória no Campeonato Francês

Sem Neymar, que cumpriu suspensão pela expulsão sofrida diante do Olympique de Marselha, o Paris Saint-Germain obteve sua primeira vitória no Campeonato Francês, nesta quarta-feira, diante do Metz, por 1 a 0, em duelo válido pela terceira rodada.

Com o triunfo, o atual campeão francês e vice europeu quebra uma sequência de três derrotas consecutivas - uma diante do Bayern de Munique na decisão da Liga dos Campeões e duas pelo torneio nacional.

Apesar da vitória, o PSG ocupa apenas a 15ª colocação, com três pontos, enquanto o Metz continua sem pontuar, juntamente com Dijon e Strasbourg. Rennes, Monaco e Lille lideram com sete pontos.

O jogo no Parque dos Príncipes, que teve a presença de cinco mil torcedores, foi um duelo do ataque do PSG contra a defesa do Metz. O problema é que o time do técnico alemão Thomas Tuchel, que não contou também com Mbappé (covid-19), Paredes e Kurzawa (suspensos), fixou quase todas as suas jogadas pelo lado esquerdo com Di Maria. O argentino tentou de todas as formas, fez 12 cruzamentos e finalizou cinco vezes, mas não teve boa cooperação de seus companheiros de equipe.

Com isso, o PSG alçou muitas bolas na área, facilitando o trabalho da zaga adversária. Os poucos rebotes foram desperdiçados, com chutes sem direção. A melhor oportunidade no primeiro tempo foi do alemão Drexler, que, diante do goleiro, bateu fraco na bola e permitiu a defesa.

O segundo tempo teve panorama um pouco diferente, com o Metz assustando em alguns contra-ataques. A situação do PSG ficou mais complicada quando Diallo foi expulso, aos 19 minutos. Mesmo assim o time da casa foi melhor, mesmo quando Bernat saiu de campo machucado, deixando a equipe com nove jogadores.

O gol só foi sair aos 48 minutos, após mais uma jogada de Di Maria. O goleiro Oukidja desviou o cruzamento e a bola sobrou para Draxler fazer o único gol do jogo e tirar a pressão sobre a equipe de Paris.