Sem Neymar, PSG vence fácil fora de casa e avança na Copa da Liga Francesa

O Paris Saint-Germain nem precisou contar com Neymar nesta quarta-feira para vencer facilmente e garantir vaga na próxima fase da Copa da Liga Francesa. Fora de casa, a equipe da capital fez 4 a 2 sobre o Strasbourg, com direito a gol de Daniel Alves, e avançou às quartas de final do torneio.

O técnico Unai Emery não contou com Neymar porque o atacante retornou somente nesta quarta à França, após viajar para o Brasil para resolver problemas particulares. O próprio treinador explicou que aceitou liberar o jogador depois de ele alegar que tinha "algo de família" para resolver.

Mesmo sem Neymar, o PSG não teve maiores dificuldades para "se vingar" do Strasbourg. Afinal, foi o pequeno clube que impôs a primeira derrota da temporada ao milionário time da capital nesta temporada, há apenas dez dias, quando levou a melhor por 2 a 1, pelo Campeonato Francês.

Desta vez, porém, o PSG não deu chances para a zebra e levou a melhor com uma atuação contundente. O time visitante foi para cima e contou com a ajuda do adversário para abrir o placar no início. Logo aos 11 minutos, Yoann Salmier tocou contra a própria rede e marcou.

Era o que o PSG precisava para ganhar tranquilidade e chegar ao segundo gol, marcado por Di María aos 24, após tabela com Pastore e saída errada do goleiro. O susto veio aos 35. Em belo contra-ataque puxado pelo Strasbourg, Jeremy Grimm recebeu na área e bateu cruzado para diminuir.

No segundo tempo, o PSG voltou a abrir vantagem aos 16 com o gol de Daniel Alves, após passe na medida de Meunier. Draxler, em outra boa jogada de Meunier, recebeu na área e finalizou firme para marcar o quarto, aos 32. Ainda houve tempo para o segundo gol do Strasbourg, marcado por Jeremy Blayac, aos 42.

Nas outras partidas desta quarta pela Copa da Liga Francesa, destaque para o Nice, que passou pelo Lille, fora de casa, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Luiz Araújo, ex-São Paulo, e Balotelli marcaram os gols, mas o brasileiro perdeu cobrança que foi definitiva para o triunfo dos visitantes nas penalidades, por 3 a 2.

Ainda nesta quarta, Olympique de Marselha e Lyon foram surpreendidos por Rennes e Montpellier, respectivamente. O Olympique perdeu nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal, enquanto o Lyon foi goleado por 4 a 1. Já o Amiens recebeu o Tours e avançou ao triunfar por 2 a 1.