Sem Neymar, Santos muda estilo e aposta na marcação

Apontado por muitos como o melhor time do País, provável campeão paulista e com a média de cinco gols por jogo na Copa do Brasil, o Santos enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 21h50 (de Brasília, com transmissão do estadao.com.br), no Mineirão, sem grandes ambições. Com a ausência de sua maior estrela, Neymar, o técnico Dorival Júnior considera que até derrota simples, desde que a sua equipe faça gol, será um bom resultado.

Pela primeira vez desde que iniciou a montagem da nova edição dos Meninos da Vila, há pouco mais de três meses, o treinador sinaliza que vai orientar a equipe para jogar de acordo com o regulamento da competição - o gol fora de casa tem peso dobrado nos critérios de desempate -, apostando na classificação às semifinais no jogo de volta, quarta-feira que vem, na Vila Belmiro.

Com exceção das laterais, Dorival Júnior vai repetir a formação que iniciou o segundo tempo do jogo do último domingo, no Pacaembu, quando o Santos virou sobre o Santo André e venceu por 3 a 2. Com a ausência do lateral Léo, que sofreu uma lesão muscular, George Lucas entra na direita e Pará vai para a esquerda. Enquanto isso, André fica com a vaga do machucado Neymar no ataque. Desta vez, o time vai priorizar a marcação no meio-de-campo e tentar a vitória em contra-ataques.

ATLÉTICO-MG - Aranha; Carlos Alberto, Wesley, Jairo Campos e Leandro (Júnior); Zé Luís, Correa (Benítez), Fabiano e Ricardinho; Muriqui e Diego Tardelli. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

SANTOS - Felipe; George Lucas, Edu Dracena, Durval e Pará; Arouca, Wesley e Marquinhos; Ganso, Robinho e André. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (DF).

Horário: 21h50 (de Brasília).

TV: Band, SporTV2 e ESPN Brasil.

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.