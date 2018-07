Sem Nico López, Inter tem pelo menos seis desfalques para pegar o Caxias

A temporada mal começou e o Internacional já está cheio de desfalques. Jogando duas competições ao mesmo tempo, fez quatro partidas entre o Campeonato Gaúcho e a Copa da Primeira Liga. O desgaste está pesando e, para enfrentar o Caxias, neste sábado, no Beira-Rio, o técnico Antônio Carlos Zago não vai poder contar com pelo menos seis atletas.

Além de Fabinho, Ceará, Gustavo Ferrareis, Sasha e Ariel, lesionados, ele terá o desfalque do atacante Nico López, que está com um incômodo muscular. Além disso, outros quatro atletas são dúvida: o lateral-esquerdo Uendel, o volante Rodrigo Dourado, o meia D'Alessandro e o atacante Roberson.

"A fisiologia e os preparadores conversarão com eles. Esperamos que se recuperem mais para decidir a equipe que estará em campo", explicou Zago, que adiou a divulgação da lista de relacionados exatamente para esperar a recuperação desses quatro atletas. Uendel e Dourado são os que mais preocupam.

Independente das peças, é certo que será mantido o esquema 4-5-1, com dois meias de armação. "Nunca escondi que gosto de jogar com atletas de velocidade pelo lado. Mas me adapto ao clube em que estou", argumentou Zago.

Sem atacantes que atuam pelos lados do campo, ele deve escalar o Inter com: Danilo Fernandes; Alemão, Klaus, Paulão e Uendel (Carlinhos); Anselmo, Rodrigo Dourado (Fernando Bob) e Charles; Valdívia e D'Alessandro (Andrigo); Roberson (Carlos).