Sem Nilmar, Aguirre comanda treino com 13 titulares no Inter Sem Nilmar, ainda machucado, o técnico Diego Aguirre comandou um treino tático nesta segunda-feira com 13 titulares, em preparação para o jogo da volta do Internacional contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, no Beira-Rio. A partida vale vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.