Sem nome no BID, Clayson terá de esperar para estrear no Corinthians

Recém-contratado pelo Corinthians, o atacante Clayson terá de aguardar a próxima semana para poder fazer sua estreia pelo novo clube. Apesar de estar bem fisicamente, o jogador ainda não teve seu nome regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF, e está fora da partida contra o Vitória, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Em sua apresentação, na véspera, ele já admitia que seria difícil estar à disposição do técnico Fábio Carille neste fim de semana. Alguns detalhes burocráticos atrasaram a assinatura do contrato, assim, o clube não teve tempo suficiente para acertar a situação do jogador.

Nesta sexta-feira, Clayson - ainda um pouco tímido - trabalhou no CT Joaquim Grava ao lado dos outros companheiros em um dia de atividades leves. O meia Rodriguinho promete que o jogador de 22 anos será rapidamente integrado pelo grupo.

"Se já trabalhou com vários jogadores do clube, facilita, mas é normal que chegue meio tímido. Vai ser muito bem acolhido, muito bem recebido pelos atletas, comissão técnica e rapidamente vai estar se sentindo à vontade, a gente deixa bem à vontade, logo vai estar bem solto", disse.

O técnico Fábio Carille comandou um treinamento leve nesta sexta, seguido de um momento de descontração com o grupo dividido para a disputa de partidas de futevôlei. O Corinthians volta a treinar na manhã de sábado antes da viagem para Salvador, onde enfrenta o Vitória. Com dores na coxa direita, o zagueiro Pablo deve ser o único desfalque.