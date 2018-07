Sem novidades, Cuca relaciona 18 para jogo do Atlético

Sem apresentar nenhuma novidade em relação ao que já havia adiantado na última sexta-feira, o técnico Cuca relacionou 18 jogadores neste sábado para o confronto que o Atlético-MG fará neste domingo, diante do Tupi, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Os únicos desfalques do time para o duelo serão o zagueiro Leonardo Silva e o volante Pierre. Com isso, Gilberto Silva entrará na zaga, enquanto Josué, reforço recém-contratado junto ao Wolfsburg, da Alemanha, fará a sua estreia como titular substituindo Pierre depois de ter sido apresentado oficialmente na última terça-feira. Já Richarlyson ganhou a disputa por um lugar na equipe e atuará na lateral esquerda no lugar de Junior Cesar.

Desta forma, Cuca deverá mandar o Atlético-MG a campo neste domingo com Victor; Marcos Rocha, Réver, Gilberto Silva e Richarlyson; Josué, Leandro Donizete, Ronaldinho e Bernard; Diego Tardelli e Jô.

Na manhã deste sábado, os jogadores atleticanos fizeram apenas um trabalho recreativo de dois toques, seguido por um treino de finalizações, naquela que foi a última atividade de preparação para o jogo contra o Tupi.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Marcos Rocha, Richarlyson e Junior Cesar.

Zagueiros: Réver, Gilberto Silva e Rafael Marques.

Volantes: Josué, Leandro Donizete, Serginho.

Meias: Ronaldinho Gaúcho e Bernard.

Atacantes: Diego Tardelli, Jô, Guilherme, Luan e Alecsandro.