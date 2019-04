Sem nunca ter sido expulso, Ralf comemora o oitavo título pelo Corinthians

O volante Ralf comemorou neste domingo seu oitavo título pelo Corinthians. O jogador responsável pela marcação no meio-campo completou 405 jogos pela equipe e tem o feito também de nunca ter sido expulso. Na atual temporada foram 20 jogos, sem ter levado nem um amarelo.

"Estou mais feliz pela conquista, pelo campeonato que fizemos. Às vezes faz um bom campeonato e é campeão. Oscilamos alguns jogos, mas importante que conquistamos essa tríplice coroa", disse o jogador.

Ralf retornou ao Corinthians no ano passado para sua segunda passagem, assim, não esteve na conquista de 2017 e é "apenas' bicampeão com a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1 neste domingo. O volante tem contrato com o clube até o final do ano e comentou sobre sua situação.

"Maravilhoso. Agradeço a Deus, minha família, todos que confiaram no meu trabalho, meus companheiros, diretoria e comissão. Eu sei que é chato, mas tenho só mais este ano de contrato. Vamos esperar que eles chamem para conversar nos próximos dias."

O volante tem 34 anos e chegou ao Corinthians em 2010, vindo do então Grêmio Barueri, da Grande São Paulo. Ele ficou no clube até 2015, tendo vencido os Brasileiros de 2011 e 2015, a Libertadores e o Mundial de 2012, o Paulista e a Recopa de 2013, e atuou no futebol chinês entre 2016 e 2017, tendo retornado ao clube alvinegro em 2018.