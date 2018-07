Sem o chileno Valdivia, Gilson Kleina confirma escalação do Palmeiras

SÃO PAULO - Sem o meia Valdivia, o técnico Gilson Kleina definiu o time do Palmeiras para enfrentar o Penapolense, domingo, no Estádio do Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O chileno deve começar no banco de reservas e entrar durante o jogo, assim como aconteceu diante do Oeste, na noite de quarta-feira.

"O Valdivia terminou o jogo (contra o Oeste) com o joelho inchado, mas ele quer voltar a jogar e vimos como a criatividade aflora quando ele está em campo. Precisamos enaltecer que, apesar do tornozelo inchado, ele está se esforçando", disse o treinador.

Em análise feita pela comissão técnica e física, foi constatado que o meia ainda não tem condições físicas de atuar 90 minutos. "Mas ele está buscando melhorar a forma física. O comprometimento que ele está demonstrando chama a atenção", assegurou Kleina.

No treinamento da manhã desta sexta-feira, as ausências foram o lateral-esquerdo Juninho, gripado e com uma amidalite, mas que vai para o jogo, e o volante Souza, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo e desfalca o time por um mês.

O Palmeiras vai a campo com: Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, João Denoni, Wesley e Patrick Vieira; Maikon Leite e Barcos.