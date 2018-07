Sem o lesionado Mendoza, Corinthians relaciona 20 jogadores para duelo com Fla O Corinthians encerrou na manhã deste sábado a preparação para encarar o Flamengo, neste domingo, a partir das 16 horas, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Após treino tático, o técnico Tite provavelmente manterá a escalação dos últimos três jogos, contra Ponte Preta, Goiás e Atlético-PR. Uma lesão no tornozelo esquerdo fez o atacante Mendoza ser desfalque de última hora para o duelo contra o Flamengo. O colombiano sentiu dores no treino deste sábado, deixou o campo mais cedo e não foi relacionado para a partida.