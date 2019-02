Sem o lesionado Pottker, Neilton treina com os titulares do Inter

O técnico Odair Hellmann comandou nesta sexta-feira mais um treino do Internacional visando o duelo de segunda diante do Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho. No CT do Parque Gigante, os jogadores foram divididos entre trabalhos no campo e na academia.

No gramado do CT, estiveram aqueles que não iniciaram o confronto diante do Veranópolis - empate por 1 a 1 - e o atacante William Pottker. Titular da equipe, ele já foi vetado do duelo de segunda por causa de uma fratura no nariz e trabalhou ao lado dos reservas com uma proteção.

Reserva diante do Veranópolis, Neilton treinou entre os titulares na academia e em uma atividade leve em campo. A tendência, então, é que ele ocupe o lugar de Pottker no confronto com o Brasil de Pelotas.

Independentemente da escalação, o Inter precisa da vitória para deixar para trás a péssima impressão deixada neste início de Campeonato Gaúcho. "Estamos fechados e focados, vamos continuar trabalhando. Temos confiança no que estamos fazendo e os resultados irão aparecer", declarou o volante Rodrigo Dourado.

Com dúvidas nas laterais, já que Zeca e Uendel vivem fase final de recuperação de lesões, o Inter deve ser escalado segunda com: Marcelo Lomba; Zeca (Bruno), Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago (Uendel); Rodrigo Dourado, Edenilson e D'Alessandro; Neilton, Nico López e Tréllez.