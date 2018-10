Sem o lesionado Rossi, Inter conta com retorno de Leandro Damião em treino

Sem poder contar com o atacante Rossi, diagnosticado com um problema muscular que deve tirá-lo dos gramados por dez dias, o técnico Odair Hellmann viu com satisfação a presença nesta quarta-feira de Leandro Damião no treino do Internacional.

Fora do time na derrota por 2 a 1 o para o Sport, na última sexta-feira, no Recife, o atacante vai tentar reunir condições para integrar a equipe que enfrenta o São Paulo, domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outro que se recupera de lesão, o zagueiro Rodrigo Moledo também participou da atividade física, supervisionado por Élio Carravetta, coordenador de performance do clube. Sua presença no confronto do final de semana ainda é incerta. O meio-campista Edenilson e o defensor Víctor Cuesta, que cumpriram suspensão na rodada passada, têm escalação garantida para o jogo de domingo.

"É um jogo importante. O São Paulo é um time bom. Vamos manter nossa concentração dentro de casa, procurar fazer o que a gente vem fazendo no Beira-Rio para conquistar a vitória", afirmou o argentino Cuesta, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Atual vice-líder do Brasileirão, o Internacional possui a melhor campanha como mandante na competição. Em 13 jogos no seu estádio, o time gaúcho venceu dez vezes e empatou outras três. A equipe soma 53 pontos, um a mais que o São Paulo e três a menos que o líder Palmeiras. Restam dez rodadas para o fim da competição nacional.