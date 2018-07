Sem o lesionado Thiago Ribeiro, Santos vence jogo-treino

O principal deles é o atacante Thiago Ribeiro. Com um edema na coxa direita, o jogador não enfrentou Botafogo e Flamengo e era dúvida para o duelo contra o Bahia na quinta-feira, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Mas o desfalque nesta segunda indicou que ele deverá seguir fora da equipe.

Outro que provavelmente continuará afastado é o goleiro Aranha. Com uma lesão no músculo adutor anterior da coxa esquerda, ele ficou de fora do jogo-treino desta segunda, como esperado, e deve ser substituído mais uma vez por Vladimir na quinta.

Mas estes não são os únicos problemas de Enderson Moreira para armar o Santos. O lateral Mena, com a seleção chilena, o volante Alison, com a seleção olímpica do Brasil, e o atacante Robinho, com a seleção brasileira principal, estão descartados para a partida. Por outro lado, o meia Lucas Lima volta após cumprir suspensão contra o Flamengo.