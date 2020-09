Sem o técnico Ramon, Vasco mira vitória no Sul para se manter entre os líderes

Sem a presença do técnico Ramon Menezes à beira do campo, o Vasco enfrenta o Coritiba fora de casa, no Couto Pereira, neste domingo, às 16 horas, com o objetivo de vencer para se manter posicionado na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O jogo é válido pela 11ª rodada.

O time cruzmaltino soma 17 pontos e ocupa a quarta colocação. No Brasileirão, vem de vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, conquistada no último domingo. Porém, na sequência foi derrotado por 1 a 0 pelo mesmo adversário em duelo da quarta fase da Copa do Brasil na quinta-feira.

Leia Também Gabriel tem lesão na coxa e vira dúvida no Flamengo para duelo no Equador

Com sinais de que há jogadores desgastados no elenco e pensando no duelo de volta contra o Botafogo, na próxima quarta, em São Januário, onde terá que vencer por dois gols de diferença para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil, a equipe deve entrar em campo em Curitiba com uma escalação alternativa.

Certo é que o técnico Ramon Menezes não comandará o time porque foi diagnosticado com covid-19 em exame realizado na sexta-feira. Ela está cumprindo o período de dez dias de isolamento e é acompanhado pelo departamento médico. Na sua ausência, o auxiliar Thiago Kosloski é quem estará no banco de reservas.

Com a desgastante maratona de partidas, nomes importantes do elenco, como Benítez e Cano podem ser poupados, o que abriria espaço para Bruno César e Ribamar. O jovem Gabriel Pec também pode ganhar uma oportunidade e Neto Borges pode retornar na lateral esquerda.

Já Vinicius, Juninho, Ricardo Graça e Andrey devem seguir no Rio de Janeiro tratando suas respectivas lesões para tentarem ter condições físicas de entrar em campo diante do Botafogo.