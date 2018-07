Sem objetivo, sem Guerrero e agora sem Oswaldo, Fla pega Atlético-PR em Curitiba

E o clima de "fim de feira" no Flamengo ficou claro já neste sábado, quando o clube acabou anunciando a demissão do técnico Oswaldo de Oliveira, em reunião realizada pela manhã. Inicialmente, ele deveria ficar pelo menos até o fim da temporada, sendo que tinha contrato até dezembro de 2016. Agora sem o comandante, a equipe terá o auxiliar Jayme de Almeida como técnico interino nas duas últimas rodadas.

"Como já havia sido combinado entre clube e treinador, Oswaldo ficaria à frente do time pelos dois últimos jogos. Após conversa entre todos nós, hoje (sábado) ficou decidido pela interrupção do trabalho, mas ele é um grande profissional e seguirá a carreira com a mesma seriedade. Agradecemos pelo empenho e dedicação neste tempo juntos", disse o presidente Eduardo Bandeira de Mello ao site oficial do Flamengo

"Conversamos e decidimos, juntos, que eu e o clube seguiremos nossos caminhos. Entendemos que, neste momento, era o mais certo a fazer. Já haviam falado comigo na segunda-feira e o combinado era ficar até o final do campeonato, mas chegamos a este acordo", afirmou Oswaldo de Oliveira, também ao site do Fla.

Agora sem Oswaldo, o Flamengo também não poderá contar com o atacante peruano Guerrero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Contratado a peso de ouro, o badalado jogador tem decepcionado e não marca um gol desde o dia 23 de agosto, quando balançou as redes na vitória sobre o São Paulo.

Mais modesto, mas com números superiores, Kayke ganhará nova vaga no ataque. O prata da casa já balançou as redes seis vezes na competição, o dobro do jogador peruano. Ausente de um treinamento durante a semana, Emerson foi poupado da última atividade, mas não será problema para o jogo.

Assim como Guerrero, o Flamengo tem decepcionado no Brasileirão. Após emplacar uma sequência de seis vitórias seguidas, o time rubro-negro entrou em queda livre. Nas últimas 11 rodadas, a equipe fez apenas oito pontos, com duas vitórias sobre equipes que estão na zona do rebaixamento (Goiás e Joinville), dois empates e sete derrotas.

Vários nomes já foram especulados para o lugar de Oswaldo de Oliveira, inclusive do exterior, como o argentino Edgardo Bauza, campeão da Copa Libertadores em 2008 com a LDU sobre o Fluminense. Muricy Ramalho, atualmente desempregado, também é alvo do clube e poderia desembarcar como grande novidade na Gávea.