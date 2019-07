Sem oito jogadores, Carille esboça Corinthians com Boselli no ataque

Sem poder contar com oito jogadores, o técnico Fábio Carille esboçou um time titular do Corinthians de olho no amistoso com o Vila Nova, quinta-feira, às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A novidade na formação desta terça-feira foi a presença de Mauro Boselli como centroavante.

Ficaram fora do coletivo Ramiro, Michel Macedo, Jadson, Gustagol, Everaldo e Clayson, além de Cássio e Fagner que estão na seleção brasileira. Com isso, Carille precisou improvisar mais uma vez Bruno Méndez na lateral direita.

Na armação das jogadas, assim como na derrota para o Botafogo por 2 a 1, o meia Regis ganhou uma oportunidade e mandou Sornoza para a reserva. O ataque foi formado com Pedrinho, Vagner Love e Boselli, este último mais centralizado.

Ramiro, Michel Macedo e Jadson tratam de problemas musculares. Gustagol vem se queixando de dores e também fez trabalho específico. Clayson e Everaldo estão em fase final de trabalho de fortalecimento muscular. A expectativa é que todos estejam aptos para a volta do Corinthians no Campeonato Brasileiro, dia 14, contra o CSA, em Itaquera.

O provável time que deve começar a partida contra o Vila Nova terá: Walter; Bruno Méndez, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Régis; Pedrinho, Boselli e Vagner Love. Os reservas do Corinthians treinaram com: Caíque; Romero, Marllon, João Victor e Carlos Augusto; Gabriel, Matheus Jesus e Sornoza; Janderson, Araos e Mateus Vital.