Sem opções, Bruno Henrique deverá ser titular no Corinthians

São grandes as chances de Bruno Henrique ser titular no meio campo do Corinthians, sábado, contra o Figueirense, no Itaquerão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O volante voltou aos treinos com bola após sofrer lesão no tornozelo esquerdo contra o Joinville, no último dia 6, e deve ser o substituto de Ralf, suspenso.

Na segunda-feira, Bruno Henrique fez um treino leve no CT do Parque Ecológico, separado do restante do elenco, e a expectativa é que a partir desta terça-feira ele comece a trabalhar com os demais atletas. Mesmo ainda sem ritmo de jogo, ele pode começar jogando no sábado por falta de opções.

Além de Ralf, suspenso, Tite não poderá contará com outros três jogadores do meio de campo: Cristian (machucado), Elias (com a seleção brasileira) e Petros (liberado para definir a sua transferência para o Betis, da Espanha). Assim, a única opção além de Bruno Henrique é o garoto Marciel, recém-promovido das categorias de base e que ainda não fez nenhum jogo pelo profissional.

Após derrota para o Santos, sábado, na Vila Belmiro, o Corinthians quer a vitória diante do Figueirense para não se distanciar do bloco dos líderes do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o sexto colocado do Nacional, com 13 pontos, cinco a menos do que o líder Sport.