Sem oportunidades, atacante Lucas Piazon é emprestado pela 5ª vez pelo Chelsea

O Chelsea confirmou nesta quarta-feira o empréstimo do atacante brasileiro Lucas Piazon ao Fulham, que disputa a segunda divisão inglesa. Será a quinta vez que o time londrino emprestará o jogador.

Lucas Piazon foi contratado pelo Chelsea em 2012 junto ao Cruzeiro, quando tinha 17 anos. Passou uns meses nas categorias de base e foi promovido ao time profissional no início do ano seguinte. Mas fez apenas uma partida e foi emprestado ao Málaga, da Espanha.

Em 2014, passou pelo Vitesse, da Holanda, depois foi para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e, na última temporada, atuou pelo Reading, também da Inglaterra. O atacante de 22 anos chega para ser o 13.º reforço do Fulham na temporada.

Ainda nesta quarta-feira, o Chelsea oficializou a contratação do zagueiro David Luiz. Depois de passar duas temporadas no Paris Saint-Germain, o brasileiro retorna ao time inglês com a expectativa de novas conquistas na Inglaterra.

Em sua primeira passagem, entre 2011 e 2014, David Luiz ajudou nas conquistas da Liga dos Campeões da Europa, na temporada 2011/2012, da Liga Europa (2012/2013) e da Copa da Inglaterra (2011/2012).