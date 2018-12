Sem oportunidades, Romarinho, filho de Romário, anuncia saída do Figueirense

A reformulação no elenco do Figueirense continua a todo vapor. Sem ter muitas oportunidades ao longo da temporada, o atacante Romarinho - filho do tetracampeão mundial Romário - não vai continuar no clube alvinegro de Florianópolis. Seu contrato se encerra neste mês e não será renovado.

A saída foi anunciada pelo próprio jogador através de uma postagem em seu Instagram. Nela, Romarinho agradece o carinho recebido pela torcida e diz que está decidindo o seu futuro junto com os empresários.

O atacante de 25 anos, porém, não vai deixar saudades. Ao longo de toda temporada, Romarinho disputou apenas seis jogos e marcou um gol - no dia 24 de janeiro contra o Brusque, pelo Campeonato Catarinense. O atacante chegou a ser usado algumas vezes no Brasileiro de Aspirantes.