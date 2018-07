Sem Oswaldo, Fla treina com novo ataque e Canteros na vaga de Jonas O elenco do Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu desfalcado do seu técnico. Oswaldo de Oliveira tinha uma audiência judicial em São Paulo e não participou da atividade, deixando orientações para que os auxiliares Luiz Alberto e Jayme de Almeida comandassem o treino coletivo.