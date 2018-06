Sem Otero, Atlético-MG tenta retomar a liderança diante do Sport no Recife

Tirado da liderança pelo Flamengo ao perder para o time rubro-negro no último sábado, o Atlético Mineiro busca a recuperação no Campeonato Brasileiro para retomar a ponta na tabela de classificação. O adversário desta quarta-feira é o Sport, às 19h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela oitava rodada.

+ Sport tem duas mudanças para manter o embalo no Brasileirão contra o Atlético-MG

+ Elias admite chateação por reserva, mas nega rumores sobre saída do Atlético-MG

Uma vitória em cima do rival pernambucano e tropeços de Fluminense e Flamengo recolocam o Atlético Mineiro na ponta. Após a derrota na rodada passada, que colocou um fim a uma sequência positiva de cinco jogos, o time alvinegro, estacionado nos 13 pontos, caiu para a terceira posição.

Um desfalque certo para o confronto é o meia Romulo Otero. Na reserva nos últimos jogos, o venezuelano teve o seu empréstimo encaminhado ao Al Wehda, clube da Arábia Saudita que contratou recentemente o técnico Fábio Carille, ex-Corinthians, e nem participou do último treino antes do jogo.

O jogador esteve na Cidade do Galo, o CT atleticano, para se despedir dos companheiros. Fez um discurso emocionado no auditório em frente aos demais atletas. O negócio com o clube saudita deve ser concluído em breve.

A única novidade deve ser o retorno de Ricardo Oliveira. O centroavante foi desfalque de última hora no confronto contra o Flamengo por conta de uma virose. Ele treinou normalmente nos últimos dias e volta ao time, que terá, portanto, força máxima.

Elias, que também foi ausência no jogo passado, volta de suspensão, mas a expectativa é de que fique na reserva, já que Gustavo Blanco é o titular da posição. Apesar de reconhecer o bom momento de Blanco, Elias disse que quer recuperar seu espaço entre os titulares. "Nunca passou pela minha cabeça ficar na reserva. Vim para jogar e ajudar a equipe, mas respeito a opção do treinador. O Blanco entrou no meu lugar e vem num momento muito bom. Estou melhorando, evoluindo. Espero recuperar meu posto e ajudar o Atlético", afirmou.