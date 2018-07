Sem Pablo, Carille define 22 relacionados do Corinthians para pegar o Botafogo

O técnico Fábio Carille encerrou neste domingo a preparação do Corinthians para encarar o Botafogo, segunda-feira, no Engenhão, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade ficou por conta da confirmação do desfalque do zagueiro Pablo, ainda se recuperando de lesão.

Pablo desfalcou o Corinthians nas últimas três partidas, graças a uma lesão muscular na coxa esquerda. Havia a expectativa pela sua recuperação, mas na atividade de sábado, ele já havia ficado de fora. Neste domingo, a lista de Carille trouxe a confirmação de sua ausência.

Pablo é o único desfalque entre os titulares do Corinthians, mas Carille também seguirá sem poder contar com o zagueiro Vilson, que se recupera de cirurgia no joelho realizada em março, e o volante Paulo Roberto, que também tem um problema muscular na coxa esquerda.

Desta forma, a tendência é que ele escale o Corinthians com os mesmos nomes do empate de quarta-feira contra o Grêmio: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô.

Carille, no entanto, preferiu não confirmar esta escalação e admitiu que pode fazer mudanças na equipe. Marquinhos Gabriel e Clayson chegaram a ser testados, nas vagas de Gabriel e Romero, mas o técnico corintiano descartou entrar em campo com esta opção mais ofensiva.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Zagueiros: Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Marciel

Volantes: Gabriel, Maycon e Fellipe Bastos

Meias: Jadson, Rodriguinho, Camacho, Giovanni Augusto, Danilo e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Jô, Romero, Kazim e Clayson