Sem Pablo, Cuca treina finalizações no primeiro treinamento no São Paulo

A nova passagem do técnico Cuca pelo São Paulo começou efetivamente nesta terça-feira com seu primeiro treinamento no CT da Barra Funda. Foi uma atividade marcada pela descontração, o "perdão" ao goleiro Jean e uma atenção especial às finalizações.

Depois de reunir todo o elenco no gramado para uma reunião descontraída, o treinador promoveu um abraço entre o coordenador Vagner Mancini e o goleiro Jean, que foi reintegrado ao grupo após um pedido de desculpas nas redes sociais. A reconciliação rendeu aplausos do grupo.

Depois do aquecimento com treino físico e da reunião, Cuca dividiu o elenco em três times e promoveu um trabalho de campo reduzido com disputa da posse de bola. A intenção era jogar com velocidade e precisão nos passes, duas características fundamentais que o treinador quer imprimir na equipe nos próximos jogos. A última parte do treino foi dedicada unicamente às finalizações.

O atacante Pablo foi a principal ausência. Com dores nas duas panturrilhas, o atacante não participou e ficou no Reffis fazendo tratamento. O tratamento foi pontual e, a princípio, ele não representa uma preocupação para o jogo com o Palmeiras, domingo, às 16h, na Arena do Palmeiras, pela segunda semifinal do Paulistão. Depois do empate por 0 a 0 no primeiro jogo, o São Paulo precisa vencer para chegar à final. Além de Pablo, Anderson Martins (tendinite na coxa esquerda) e Hernanes (estiramento na coxa esquerda) ficaram em tratamento.