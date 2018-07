Sem pagamento, seleção de Camarões anuncia greve

MARRAKECH - Os jogadores da seleção de Camarões, do capitão Samuel Eto'o, entraram em greve nesta terça-feira. Insatisfeitos com a federação do país, que não teria pago um bônus de US$ 30 mil (cerca de R$ 53 mil) para cada atleta, o grupo não viajou para a Argélia, onde disputaria um amistoso com a seleção anfitriã.

Os atletas explicaram que tomaram a decisão depois de cobrar o pagamento há uma semana. Segundo o grupo, a federação não cumpriu a promessa de pagar pela participação dos jogadores em partidas da seleção.

"Levando em consideração a falta do pagamento do bônus por cada convocação, e que o problema já havia sido alertado há uma semana, sem solução, os jogadores decidiram não embarcar para a Argélia para o amistoso deste 15 de novembro", registraram os atletas em nota.

A Federação Argelina de Futebol (FAF) cancelou o amistoso e lamentou o episódio, considerado "inaceitável e antidesportivo". A FAF explicou que foi avisada na segunda-feira pela federação do Camarões sobre o cancelamento do amistoso.

O porta-voz da seleção do Camarões, Junior Binyam, explicou que os jogadores receberam pagamento pela participação em um torneio amistoso, na semana passada, no Marrocos. Os atletas, contudo, não receberam o bônus, razão da greve anunciada nesta terça.